一名女大生在論壇《Dcard》發文，透露打算在2021最後一日去海邊散心，結果在路途中先是騎去反方向，還因違規迴轉而被執勤員警攔下要開單，她一時之間情緒衝上來，不小心對著警察大哭，但警察的反應卻讓她心頭暖暖的。

女大生發文分享，年末很多事情排山倒海而來，壓得她喘不過氣，在2021年最後一天時，她翻來覆去直到清晨都還沒入睡，便起意想去一間在海邊附近的雞蛋糕店吃點心放鬆，結果騎機車跟著導航繞轉，卻一直到不了目的地。

原PO說，她照著導航在一處路段迴轉後，突然被後方員警按喇叭示意停車，員警一上前就說，「妳知道剛剛那邊不能迴轉嗎？」、「這樣很危險妳知道嗎？妳跟我來，我帶妳回去看」，而她跟著警察一起騎回剛剛違規迴轉的路段，一路上想起前陣子遇上的鳥事，漸漸忍不住情緒。

原PO續說，警察解釋完哪處路段不能迴轉後，要她把證件拿出來，打算開單，就在同時間她真的忍不住眼淚，不小心哭出來，而警察說了一句通關密語「妳怎麼了？妳幹嘛哭？」讓她更加控制不住自己，最後當街放聲大哭抽噎。

原PO說，她突如其來的爆哭，不小心嚇到警察，後來該位警察誤會她是要去海邊輕生，想盡辦法努力的安慰她，一直說，「我跟妳說，人生很美好，沒事不要亂做傻事，知道嗎？」、「答應我，妳真的不要給我做傻事唷，聽到沒有？」、「真的不可以喔，小心騎車喔，答應我了喔」，同時也承諾不開罰單。後來她的情緒漸漸平穩後，才騎車離去。

原PO後來順利抵達雞蛋糕店，回想起剛剛與警察的對談才意識到警察好暖，在文末寫下，「謝謝你那麼溫暖的安慰我嗚嗚嗚」。文章曝光後，不少網友被逗樂，紛紛留言回應，「讓一切不美好都留在2021吧~警察真的好暖」、「你跟警察都好好笑，加油啦，新的一年快開始了，大家一起變更好」。