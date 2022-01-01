過去老化問題大多強調骨質疏鬆或是肥胖問題，而忽略了肌肉對於身體的維護，對此，醫師指出，肌少症在台灣的盛行率不低，65歲以上老年人中，每4位男性就有1位、每5位女性就有1位可能有肌少症問題，若想知道自己是否肌肉不足，可以從「測量小腿圍」開始！

潮代診所家醫科暨肥胖症專科醫師陳韋螢在臉書粉專PO文解釋，小腿是身體脂肪含量相對較少的部位，能夠反映人體肌肉狀況，因此目前在社區篩檢肌少症高風險者，大多使用這個方式。

而根據亞洲肌少症工作小組2019年更新指引指出，當女性小腿圍小於33公分、男性小於34公分，可能有肌少症問題，建議接受進一步評估及預防。

小腿圍的測量方式有以下幾個重點：

●以正坐姿、雙腳不出力，自然平貼於地面

●膝蓋呈現90度角度

●衣物不可遮蓋或緊束

●皮尺與地面水平且不壓迫皮膚

●量測小腿最寬處

最後陳韋螢提醒，若篩檢結果異常，建議進一步評估肌力及體能表現，來確認是否為肌少症高危險族群。