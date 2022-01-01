日本女星深田恭子當年和金城武主演電視劇《神啊！請多給我一點時間》，精湛演技讓她爆紅，之後開啟她輝煌的戲劇之路，另外她還有著可愛臉蛋和傲人身材，因此更發行過多本寫真集；39歲的她2021年5月身體亮紅燈，罹患「適應障礙症」一度停工，穩定交往中的富商男友杉本宏之也在身邊細心照料，近日他們好友透露兩人好事近了，因為快40歲的深田恭子非常想要小孩。

深田恭子在2019年認愛日本地產大亨杉本宏之後，屢傳兩人要完婚的消息，甚至還有簽下婚前契約一說，彼此認定以結婚為前提交往，還列出各項細節，像是不施暴、不賭博和不出軌等，更找來律師見證蓋章；不過，去（2021）年5月深田恭子不是宣布要結婚，而是罹患「適應障礙症」得停工的消息，令粉絲都相當擔憂。

深田恭子富商男友杉本宏之。(圖/ 摘自《日刊體育》)

不過，最近日媒《日刊體育》報導指出，深田恭子和杉本宏之身邊友人透露，今年要滿40歲的深田恭子越來越想要有小孩，杉本宏之也是，因此更想共組一個幸福家庭，已經在討論今（2022）年要登記結婚；而杉本宏之的好友也說，他很神秘，但只要被問到結婚一事，他都很篤定地表示，「時機到了會告訴你」，能看出確實在為終身大事籌備的跡象。

在深田恭子生病後，曾有傳聞認為她是因工作和婚事無法協調好，心理影響生理，才會患病；如今有相關人士透露兩人今年完婚有譜，粉絲也都很替深田恭子高興。