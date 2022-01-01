鹿谷鄉農會1日舉辦冬茶比賽頒獎及展售會，縣長林明溱表揚特等獎得主羅銀喜等人，並肯定茶農用心管理茶園，精進製茶技術，提升茶葉品質；今年，茶改場更以DNA及感官品評等鑑別技術，排除外來茶蒙混參賽，維護茶農權益，也讓消費者更有保障。

鹿谷鄉冬茶比賽，參賽茶樣5025件，經評審嚴謹鑑別，入圍茶樣為58.65％（2947件），其中入等茶樣比例僅15.07％，未入圍茶樣比例達41.35％（2078件），淘汰率相當高。

茶業改良場課長林金池表示，去年10月下旬至11月冬茶產製期間，受雨水驟減、溫度下降、溫差大等氣候因素影響，使得冬茶產量稍減。冬茶採製期間天氣晴朗，有利茶菁萎凋及發酵，霜降到立冬間採收的茶葉，因氣溫低較具冬茶特色，製成的茶葉沖泡後，具發酵香且茶湯滋味甘甜或甘醇；立冬後至小雪間，晴天採收製成的茶葉，因氣溫稍高，外觀有白毫顯現情形，整體而言，品質特色較去年佳。特等獎茶葉外觀完整油潤，茶湯金黃明亮，具濃郁發酵果香，滋味甘醇喉韻佳，杯底香氣持久，馥郁芬芳且冷熱不變；頭等排名1到10茶樣，都具凍頂烏龍茶特色，焙火適中，具發酵香，滋味甘醇喉韻佳，與特等獎茶葉間，僅有些微差異。

鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，今年，因為茶改場以DNA鑑定技術把關，排除境外茶魚目混珠參賽，確保茶農及消費者權益，所以得獎比賽茶銷售情況相當熱絡，農會將持續嚴格控管比賽茶品質，讓消費者買得放心，喝得安心。