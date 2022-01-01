2022年1月1日，大陸國家衛健委今天（1日）公布大陸新冠病毒肺炎疫情最新情況。

2021年12月31日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例231例。其中本土病例175例，陝西就佔174例。

自12月25日以來，西安單日新增報告本土確診病例分別為155例、150例、175例、151例、155例、161例、174例，已經連續7天單日新增確診病例超150例。

據《陝西日報》報導，2021年12月31日，陝西省疫情防控工作視訊會議在西安召開，陝西省委書記劉國中出席會議並講話。他強調，當前疫情防控正處在最吃勁的時候，要堅定必勝信念，凝心聚力、堅持戰鬥，堅決打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰。

劉國中強調，要咬緊牙關、攻堅克難，以非常之舉應對非常之事，所有資源和力量向西安再聚焦、向雁塔等幾個重點區再傾斜，突出重點攻克堡壘，盡快扭轉被動局面。要從最壞處著想，向最好處努力，刻不容緩做好隔離場所徵集儲備工作，突出高校、城中村、城鄉接合部、批發市場、建築工地等重點場所全面加強防控措施，做到應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收。要打通服務保障「最後一百公尺」，加強物資調度，優化配送流程，更暖心更細膩地做好服務工作，盡最大努力爭取人民群眾的支持配合。

劉國中強調，我們正在經歷一場前所未有的大戰大考，危急時刻見本色，狹路相逢勇者勝。全省各級要堅決把責任扛起來，加強統一領導，落實「四方」責任，每一個環節都要有人抓、有人管，上下一心、共克時艱，頑強戰鬥、戰鬥到底。領導幹部要敢於擔當、敢於負責，特別是「一把手」要親自上，抓具體、具體抓，做到「我在陣地在」。要充分動員各級中共黨組織、廣大中共黨員勇當先鋒、敢打頭陣。要加強對防疫一線人員的關心關愛，廣泛動員群眾、組織群眾、凝聚群眾，構築起群防群控的堅固防線，匯集起共渡難關的強大正能量。