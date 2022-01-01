台南市4名女大生跨年夜徹夜狂歡到1日上午6時許駕車返家，駕駛楊姓女大生行經中西區民族路圓環時，疑似精神不繼偏離車道，將車開上安全島動彈不得，4人因安全氣囊爆開驚醒，警方初查無酒駕，完成繪圖蒐證，送4人就醫，再後續釐清肇責。

許多年輕人熱愛慶祝跨年夜，20歲的楊姓女大生邀約外縣市大學女同學共4人，一起到台南參加跨年派對，一行人晚上跑到黃金海岸看海，熬夜到清晨5時許才駕車回家。

4人同乘1輛汽車回家，楊女負責駕駛，整晚跑了多處景點，一行人徹夜未眠，清晨返家時，車上4人皆已睡眼惺忪，楊女疑似精神不繼，開車經過中西區民族路圓環，車子已偏離車道，車上朋友都未注意，車輛緩慢行駛，在一家鱔魚麵店前，直接開上安全島。

楊女的座車底盤毀損，車輛卡在安全島上動彈不得，因安全氣囊爆開，楊女受輕傷，4人受驚嚇睡意全消，下車察看並報警。

台南市區元旦清早就發生車禍，現場有民眾拍下轎車卡在安全島的照片，上傳網路。

警方到場實施酒測，楊女未酒駕，遂將4女送醫，現場描繪車禍肇事圖，等4人痊癒再到警所製作筆錄，進一步釐清肇事責任。