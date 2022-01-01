彰化縣政府首度走出彰化市，至員林運動公園、藤山步道，舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，5位生肖屬虎的員林市民，年齡從12歲至60歲，組成五虎（福）隊在台前代表領唱國歌，歡慶中華民國111年元旦。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府至員林運動公園、藤山步道，舉辦中華民國111年元旦升旗典禮暨健走活動，吸引近5000人到場共襄盛舉，新年第一天，超人氣的藤山步道沿途都是滿滿的人，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府至員林運動公園、藤山步道，舉辦中華民國111年元旦升旗典禮暨健走活動，吸引近5000人到場共襄盛舉，新年第一天，超人氣的藤山步道沿途都是滿滿的人，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府至員林運動公園、藤山步道，舉辦中華民國111年元旦升旗典禮暨健走活動，吸引近5000人到場共襄盛舉，新年第一天，超人氣的藤山步道沿途都是滿滿的人，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

彰化縣慶祝111年元旦升旗典禮暨健走活動，元旦上午8時在員林藤山步道運動公園隆重登場，吸引近5000人到場共襄盛舉，還邀請12歲至60歲5位生肖屬虎的市民組成「五虎（福）隊」擔任國歌領唱代表，老中青幼齊聚，也象徵著世代傳承、共融共好。

升旗典禮由彰化縣長王惠美、員林市長游振雄主持，與各界代表仰望國旗冉冉上升，共同歡慶中華民國111年元旦；升旗旗手隊由6位優秀青農組成，包括張育郡、余偉銓、陳勝得、陳西彬，與張至程、施淑珮夫妻檔。

升旗台邊舞台上還有12歲葉尚恩、24歲劉佩姍、36歲顏鴻昌、48歲游子平、60歲曹橋典，等5位不同世代但生肖都屬虎的市民，擔任國歌領唱代表，莊嚴隆重；典禮結束後，隨後由韻律老師邱燕妮帶領大家暖身操，眾人隨即在鳴槍聲中出發，展開以藤山木棧道為起點的來回4公里健走。

王惠美表示，新的一年第一天，好的開始就是成功的一半，大家一起揮別2021年所有不如意，期許2022年更加平安順遂。她細數就任3年來豐碩的施政成果，清水岩豪華露營區和芳苑海空步道等，山城海線的亮點建設，強調一軸一環雙樞紐的交通計畫即將通過規劃設計，彰化市鐵路高架也在綜合環評中，二林中科、百貨商城進駐，都讓彰化的繁榮進步指日可待；呼籲彰化各界不分黨派、共同集氣，一起爭取彰化升格。

游振雄表示，2020年公所就曾自辦升旗健走，今年縣府首度走出彰化市，選擇到員林舉辦元旦升旗，也讓報名參加健走活動的人氣爆滿，歡迎鄉親來到最夯的藤山步道，員林運動公園旁正在打造2座兒童公園、1座寵物公園，未來還將串聯環保展示館、木棧道及藤山市集，使周邊的觀光發展更豐富多元，1月16日將舉辦春聯揮毫及在1月30日舉辦員林燈會點燈在員林百果山，歡迎鄉親多多來員林走春、遊玩。