罷昶案倒數8天，立委林昶佐1日下午受訪時，提及自己近日收到「奇妙文宣」，內容宣稱做不好要換人，民進黨可找顏聖冠、民眾黨能尋徐立信參選，還酸挺罷昶的市議員鍾小平沒在地服務、為自己利益稿罷免，理由不充分就發文宣搞分化。對此，鍾小平澄清這是白函，是藍軍青年製作的，內容都是事實。

林昶佐今亮出自己所收到的黑函，信件署名「罷免立委林昶佐青年後援會」，內容提及「不是政黨對決，做不好就換人！除了國民黨或無黨籍人士外，民進黨朋友可以找回顏聖冠議員！民眾黨朋友可以推舉徐立信議員！1月9日請踴躍投同意票 罷免林昶佐立法委員」。

林對此直言，這很莫名其妙，鍾小平若想回國民黨或選立委，就應該提出自己為中正、萬華做了哪些事情，沒必要分化或政治操作，在地人都知道徐立信、顏聖冠很多服務建設都是和昶辦合作，呼籲鍾別為自己利益搞罷免，理由不充分就搞分化，還要他學習前黃國園黨部主委于北辰，可以思考對方為何退黨。

對此，鍾小平澄清這是「白函」，且內容陳述都是事實，也說這並不是他發的，是藍軍青年團體製作的；罷昶總部領銜人周世雄則表示，青年候選會與總部沒關係，但罷免的理念都相同，也批評林昶佐自詡為國防、外交領域努力，讓台灣在國際社會獲得尊嚴，卻連萬華尊嚴都顧不好。

至於林昶佐要鍾小平學習于北辰，鍾小平批評，現在林昶佐、台中市中二選區立委候選人林靜儀看見的是海市蜃樓，竟將變節藍軍這種無恥之人視為浮木，以為林會選贏、林不會被罷免，最後他們只會在政治上溺斃。