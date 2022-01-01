今天在NBA場上湖人以139：106痛電拓荒者，剛滿37歲的當家巨星詹姆斯(LeBron James)狂轟43分，終於止住近期得高分無法贏球的陰霾，而主力控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)這場的表現也不錯，除了拿下擅長的大三元，場上正負值達+29為全場最高，可說是被忽略的贏球功臣。

Russell Westbrook tonight:



- 15 PTS

- 13 REB

- 12 AST

- 2 STL



- 50% FGM

( +/- | +29 | game high* )



LAKERS WIN@russwest44 #NBAAllStar pic.twitter.com/IG5E2rUk3Q — hoopsdontstop 🗯 (@hoopsdontstop) January 1, 2022

韋斯布魯克此戰上場30分鐘，拿下15分13籃板12助攻2抄截，投籃命中率50%、罰球83.3%，拿到全場最高的正負值，而這是他連續第4場砍下大三元，前面3戰僅拿下1勝2敗，對灰熊正負值+1、對火箭+9、對籃網-23，相對之下本場他的效率還不錯。

今天他雖然只得15分，但籃板與助攻都是近4場大三元中最多，另外貢獻2抄截，投籃部分10投5中，算是中規中矩，較為人詬病的還是外線和失誤，他外線3投0中，失誤來到4次，不過整體貢獻度仍是近期較優異的，加上球隊贏球，不再淪為「空砍」。

韋斯布魯克本季至今先發出戰37場，平均打35.9分鐘，場均貢獻19.5分8.2籃板8.4助攻1.2抄截，投籃命中率45.5%、外線31.3%、罰球65.2%，失誤4.6次，近5場平均則是拿下19.6分11籃板9.8助攻1.2抄截，命中率45.8%、外線35.7%、罰球63%，差距不大，若想確實幫助到球隊，命中率絕對要再提高。