蔡英文總統今天發表新年談話，提到持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，是2022年穩固執政的4大主軸。對此，國民黨李貴敏表示，近來公安事件頻傳、外交斷交、缺水缺電缺工尚未解決，蘇內閣束手無策，坐享高薪不做事，恐難以兌現總統的目標，她批評，華麗的口號無法創造經濟成長，更無法治國。

蔡英文總統元旦談話，除了拋出明年穩固執政的4大主軸，還說去年台灣每人GDP首次超過3萬美元，IMF也預測台灣將在明年重返全球前20大經濟體。對此，國民黨立委李貴敏說，此說法距離人民感受遙遠，實際上觀光產業等一片慘兮兮，蔡政府執政5年多來，未發展任何核心產業，至今缺水、缺電、缺工都未解決，房價攀升、台鐵事故等公安事件頻傳，毫無實際因應對策。

李貴敏質疑，面對蔡英文的期許，對照蘇內閣過往的行政績效與表現，達標機會微乎其微，她痛批，擅長選舉的民進黨，只會喊出撼動人心的口號，而華麗的口號雖可以煽動人心、獲取選票，但無法創造經濟成長，更無法治國。

李貴敏指出，「經濟傾中、政治仇中」已成為台灣最矛盾的政策；近年來民進黨政府想盡辦法混淆人民視聽，製造民眾反中情結，無非是營造自己選舉有利氛圍，卻以兩岸的和平、人民的權益作為代價。

李貴敏認為，兩岸民間交流、兩岸經濟相互依存，已經是不可逆的趨勢，我國對大陸的經濟依存度始終居高不下，這幾年都超過4成，反觀蔡政府力推的新南向政策始終低迷。她強調，維繫好兩岸關係，加強經濟與產業發展，才是重中之重。