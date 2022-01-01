台北市選委會去年12月30日公告林昶佐罷免案投票人數，共23萬5024人，換算罷免門檻罷免票超過投票人四分之一以上，即同意票超過5萬8756票可成功罷免。前台北市議員童仲彥指出，因為大家在這裡不好生活，他並痛批，會出現這樣的情況，就是因為林昶佐做得很爛，「罄竹難書，罪大惡極」。

童仲彥今天(1日)透過連線的方式，在政論節目《新聞大白話》中表示，這次罷免，是希望由公民團體帶領，不凸顯政治人物的色彩。同時，他也質疑林昶佐，他當了兩屆立委，為何罷免投票的門檻會降低？「就是因為在這裡大家不好生活，外移人口變多」。

童仲彥直言，如果自己是林昶佐，會覺得丟臉、慚愧，乾脆自己下台就好。罷免門檻降低，代表林昶佐在這裡做得很爛，所以萬華區一直持續人口外移 。

對於林昶佐說，罷免他沒有正當理由。童仲彥指出，「有，光票數降低，就足以讓你下台」，且林也沒有自己檢討，永遠只是投機、作秀，門檻會降低，關鍵就在林昶佐做太爛了。疫情期間萬華受到那麼大的汙名，林昶佐到現在都沒辦法說清楚，幫萬華清除汙名，「就是因為你只認綠色的奶媽，只當民進黨側翼，你還好意思掛無黨籍，這就可以說是罄竹難書，罪大惡極」。

童仲彥分析，中正萬華還是一個藍大於綠的地方，但很多國民黨議員不喜歡台北市議員鍾小平。不過，這次是為人民討公道，國民黨議員一定也要站出來，因為民進黨傾全黨之力，為了2022年和2024年的選舉布局。

童仲彥認為，比柯文哲更關鍵的是國民黨，因為這次大家討厭林昶佐大於討厭鍾小平，希望國民黨的議員不要因為個人恩怨，要站出來。童仲彥更說，這次一定會贏的，不要搞到像四大公投那樣，為人民和中正萬華討公道，國民黨比柯文哲重要，柯文哲在這裡沒深耕，台北市議員徐立信也不聽柯的，拜託大家團結。