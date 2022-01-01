屏東落山風藝術季今年除靜態展示外，特別加入動態表演，選在元旦黃昏轉入夜幕時分，以《風潮變》為題拉開序幕，舞者們將沙灘當舞台，在落山風吹拂下，把高空表演藝術、火舞結合在地民謠跨界演出，於海口港沙灘、風聲、海潮中，帶來全新觀賞體驗。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，強勁落山風是最佳的「動態」展演元素，藝術季裡有不少作品都是隨風動產生變化或聲音，呈現不斷演進或增添樂趣，今年更進一步打破傳統觀戲方式，以沉浸式舞劇交織自然場域，帶領觀眾遊歷穿梭在沙灘與藝術作品間，進行一場山海、光影、樂舞的風中盛宴。

《風潮變》全劇分成「風的啟示」、「風的追尋」、「海的道別」、「海的懷抱」講述風神與海神受到排灣族巫師感召駕臨海口港，帶來不同資訊與智慧，透過「落山風」精靈領路集結世人力量，尋覓大地重生之道的故事。

編導張逸軍表示，在疫情侵襲時代，全球急需一個光明重生的契機，這也是此原創舞劇的核心概念。全劇從發想內容到排練都是非常大的挑戰，不僅要與落山風抗衡，還要不斷思考如何透過表演藝術，與錯落在沙灘上的特色裝置藝術互相表現。

屏東縣長潘孟安說，整場表演除有高空馬戲外，台北極鼓擊團長張家齊、美籍印裔樂手Manav Mehta分別擔任風神與海神，並邀攬華人圈第一火舞團「Coming true 即將成真火舞團」負責火舞演出，同時大量採用在地樂曲，排灣族歌手戴曉君、泰武古謠傳唱隊與恆春民謠進香團加入演出，多元文化碰撞出最精彩火花。