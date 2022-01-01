中指研究院1日公布報告指出，2021年大陸百城新建住宅價格累計上漲2.44％，屬近7年低位，並較2020年收窄1.02個百分點。中指院認為，短期樓市調控政策或已見底，但市場情緒低迷，銷售仍需時改善。

中指院微信公眾號報告顯示，12月份大陸百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣（下同）16180元，月減0.02％，延續跌勢，年增2.44％，升幅較11月收窄0.28個百分點。

二手住宅方面，百城二手住宅平均價格為每平方公尺15999元，月減0.09％，跌幅較11月擴大0.01個百分點，年增3.27％，升幅較11月收窄0.39個百分點。

展望2022年，中指院認為，短期樓市調控政策或已見底，在堅持房住不炒定位、實現三穩目標下，各地方政府預計將進一步落實因城施策，部分市場降溫過快的城市或將加快扶持類政策的出台。但短期而言，市場情緒依然低迷，銷售改善仍需時間。

報告指出，「保交樓、保民生、保穩定」也將是2022年房地產工作的重點，政府和房企或將積極探索行業發展的新模式，進一步促進房地產業良性循環和健康發展。