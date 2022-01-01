台中周姓男子因不滿姊姊與其男友長期住在他承租的房子內，昨與胞姊發生口角爭執，氣憤下竟持刀刺殺姊姊胸口致死，警方昨天下午逮獲周男，偵訊後依殺人罪移送偵辦，台中檢方認為其涉案重罪，且有逃亡串供之虞，向法院聲起羈押禁見獲准。

警方調查，43歲周姓男子與45歲周姊雙親皆亡且患有中度智障，姊弟倆長期與周女的陳姓男友住在周男承租房子內，過去也多次因金錢問題發生糾紛，周男甚至多次對姊姊施暴。昨天上午，周男欲趕姊姊及陳男搬離，兩人因而發生口角，周男氣憤下竟持刀刺殺姊姊左胸。

在現場目擊的陳男見周女倒下且鮮血直流，嚇得騎摩托車欲載周女就醫，半途周女因失血過多、無法支撐跌落路旁，陳男則擔心自己是通緝身分、丟下屍體落跑，所幸路人見到報警處理。

警方昨逮獲周男與陳男，並分別依殺人、遺棄屍體罪將兩人送辦，檢警上午並相驗屍體，確認周女左胸有4公分長、2公分寬的穿刺傷，將擇期解剖。此外，陳男因發現周女跌落路旁後，一度也曾為她急救，遭檢方飭回；周男則因涉犯重罪，檢察官認定他有逃亡及串證之虞，向法院聲押獲准。

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