Ezek和周杰倫（周董）潮牌「PHANTACi」聯名的NFT今（元旦）中午11點正式開賣，限量1萬個小熊NFT瞬間秒殺，以一顆NFT售價約合1000美金計算，等於1000萬美金進帳（約新台幣2億8000萬元），且瞬間交易量竄升全球第一，是世界第一的藝人概念聯名NFT，全球冠軍。

據悉除了好萊塢明星尚克勞范達美，已經有周董的藝人朋友也收藏了限量NFT，近期將陸續公開。