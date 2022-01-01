周杰倫潮牌進軍NFT 吸金2.8億全球冠軍 17:442022/01/01 中時 黃雯犀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周杰倫(右)潮牌聯名NFT熊也贈送1個給好萊塢明星尚克勞范達美。翻攝周杰倫IG Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Ezek和周杰倫（周董）潮牌「PHANTACi」聯名的NFT今（元旦）中午11點正式開賣，限量1萬個小熊NFT瞬間秒殺，以一顆NFT售價約合1000美金計算，等於1000萬美金進帳（約新台幣2億8000萬元），且瞬間交易量竄升全球第一，是世界第一的藝人概念聯名NFT，全球冠軍。 據悉除了好萊塢明星尚克勞范達美，已經有周董的藝人朋友也收藏了限量NFT，近期將陸續公開。 五月天驚喜合體周杰倫線上跨年 耗資5000萬陸海空成就解鎖 momo富邦媒揭曉2021年十大品類熱銷冠軍 #NFT #周杰倫 #潮牌 #冠軍 #周董 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元旦假期 遊戲概念股來勁 04:102021/12/31 證券．權證 台豐公開賽跨年開打 總獎金480萬台幣 21:332021/12/29 體育 蕭煌奇翻唱周董歌苦練3天背歌詞 04:102021/12/31 娛樂新聞 元宇宙、NFT加持 遊戲股狂漲 04:102021/12/26 財經要聞 高雄十大地產新聞出爐 冠軍不意外是「它」！ 17:222021/12/29 財經 全台都是奶茶控！foodpanda 2021年度外送訂單排行冠軍是它 17:092021/12/27 生活 威秀影城攜迪士尼 進軍NFT 04:102021/12/29 產業特刊 王力宏潮服爆「剪古董做刺繡 很值錢」博物館發聲狠打臉 09:392021/12/29 娛樂 東森購物、東森自然美 業績開紅盤 21:362021/12/27 財經 台灣⾸場⼤型NFT活動 將在跨年夜帶你進⼊元宇宙 09:072021/12/31 寶島 周杰倫寵妻送豪宅洩昆凌本名 鄰居住台語天后大咖 18:122021/12/30 娛樂 娛樂熱門新聞 娛樂A咖》戈偉如55歲無P真面目曝光 笑認：真的要美肌 - 娛樂 23歲最美謀女郎入圍影后遭轟 網挖她黑歷史：看見就想吐 - 娛樂 羅志祥復出風向變了PTT讚「跨年最強藝人」 陸網友反應兩極 - 娛樂 昔上空床戰梁朝偉傳惹怒劉嘉玲 她息影多年51歲近況曝光 - 娛樂 陳松勇二弟爭遺產罵三弟「沒天良」 扯出100萬手足借貸糾葛 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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