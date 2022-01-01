經營博弈網站的黃姓男子，因簽注問題與吳姓男子發生糾紛，今年3月間竟找來戴姓、許姓男子助陣，到吳男住處附近埋伏，待吳男返家時強押他到他處痛毆、還砍斷吳男右手掌並丟棄到大排水溝。台中高分院依重傷罪判黃男4年6月，另共犯戴男、許男分別被判2年8月。可上訴。

判決指出，黃姓男子在2020年間因博弈網站的投注問題與吳姓男子發生糾紛，黃男因此心生不滿，今年3月8日下午，駕駛兄長的座車、載著戴姓友人到南投找許姓友人，3人帶著辣椒水等犯案工具到吳男位於西屯區的住處外埋伏，待吳男返騎機車家時，就由許、戴趨前壓制住吳，並以辣椒水噴吳男的臉部。

被辣椒水噴灑的吳男已無力抵抗，沒想到黃男不罷休，接著竟從座車的駕駛座下方拿出一把開山刀，並由戴、許繼續壓制吳男，黃男則持刀砍剁吳的右手臂，導致吳男右臂受到創傷性完全截肢，接著，黃男又把吳男的斷肢丟到附近大排水溝，3人才驅車逃逸。

事後吳男向他人求救並報案，警方介入處理並查獲他們，一審台中地院依重傷害罪判黃男6年有期徒刑，戴、許則分別被判刑5年，3人不服提起上訴。

台中高分院認為，黃男與吳男之間只是賭債糾紛，竟夥同戴、許共同傷害吳男，且造成吳永久性難以癒合的傷害，且戴、許見到黃男持開山刀還未制止，審酌他們犯罪動機、目的、手段及損害結果，認為原本量刑過重，撤銷原判決。