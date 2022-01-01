波多(Scarlett Bordeaux)原本是美國WWE知名職業女子摔角選手；然而，她經過隆乳的胸部卻在比賽中爆裂，導致之後數個月僅能在場邊枯坐而不能比賽，最後更提前退役。

據英國《每日星報》報導，波多(Scarlett Bordeaux)原本是美國WWE知名職業女子摔角選手；然而，她經過隆乳的胸部卻在比賽中爆裂，導致之後數個月僅能在場邊枯坐而不能比賽，最後更提前退役；如今，她選擇轉戰成人社群，大秀身材來維持粉絲聲量。

本名為奇希雅(Elizabeth Chihiaia)的波多，2021年和她的未婚夫兼摔角夥伴克羅斯(Karrion Kross)自WWE提前退役。

如今，她除了等待在WWE東山再起的機會外，還開設了一個OnlyFans帳戶，她的另一半會幫她拍「超癢眼」照片並上傳其中。她回憶道，自己之所以被迫提前離開賽場，全是因為隆乳手術。

她表示，「當時我還沒通過術後體檢，但上頭想要我比賽。甚至到第二場比賽之後，一切都看似順利。不過，我在家照鏡子時，發現其中一邊的乳房好像與另一邊的不太一樣」。

儘管不確定到底是不是自己眼花，還是咪咪本來就兩邊不太一樣，波特第二天還是尋求醫生的協助。誰知醫生一看之下便虎軀巨震，大呼「我的天啊！你一邊胸部完全沒了」。

她解釋道，自己當下完全沒有任何感覺。畢竟，在比賽時腎上腺素暴增，完全不會注意到自己是否受傷，甚至自己甚麼都沒多注意。

如今的她已接受無法出賽的事實；「既然我進WWE的目的是比賽，於是公司作法是我人醒著就要出賽」，這也導致還沒通過隆乳後體檢就被迫出賽的結果，胸部爆掉後她更是被迫停賽4個月休養。

醫生告訴她，她的狀況在女子職業摔角選手中相當普遍。「他們反應就像，哦！我們幫很多女子選手做手術，不管植入物是甚麼，這很常見」。雖然很多人要我少拿著個說嘴，但我並不會因咪咪爆掉而感到尷尬。

如今她在Only Fans上建立帳號，並分享熱騰騰的火辣照。她表示，很多粉絲會私下偷偷密她，「嘿！你可以賺更多錢，只要你分享更多照片」。