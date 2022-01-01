位於西屯區的新光三越百貨，以每坪土地221萬元價格，今年持續蟬聯台中市地王。（地政局提供／林欣儀台中傳真）

迎接新年度，台中市政府宣布111年公告地價，今年公告土地現值全市平均上漲1.89％，且北屯區幾處重劃區土地現值調漲逾10％，但考量去年新冠肺炎疫情衝擊各行各業，市府決定公告地價僅微幅調整0.06％，減輕民眾繳稅負擔。此外，位於西屯區的新光三越地價每坪221萬，第16度蟬聯「地王」。

地政局表示，近幾年台中市的不動產交易相當熱絡，今年除了北屯區有數個新興市地重劃區或區段徵收區域、土地公告現值調漲幅度達10.79％外，其餘行政區的土地公告現值多為持平或僅有微幅上揚、幅度約在0.04至1.36％之監，依其反映市場價格變動做計算，全市平均土地現值上漲1.89％。

地政局指出，土地公告現值是土地增值稅的課稅基礎，若沒買賣就不須繳稅、對地主較無影響，但其可作為土地轉移、設定點權的申報參考，也可當作土地審核移轉現值的依據，適度提高土地增值稅可落實漲價歸公政策。

地政局舉北屯區的幾個重大開發案為例，像是14期美和庄公辦市地重劃的公告現值今年漲幅達59.83％、長春自辦市地重劃為11.39％、捷運文心北屯機廠區段徵收為9.99％，因這些區域都已經完成開發，公告土地現值將採分年調整，盼能逐漸貼近市價。

地政局也強調，在公告地價的部分，考量去年因新冠肺炎疫情嚴重、全台三級警戒，各行各業都受到衝擊，目前仍屬於復甦階段，且土地持有者、即便不買賣，也都必須依公告地價繳納地價稅，因此決定微幅調整公告地價漲幅0.06％，盼藉此落實「輕稅簡政」施政原則。

地政局提醒，111年地價申報從公告次日起計算30天內，也就是1月2日至31日，民眾可於上班時間到各地政事務所申報或先至地政局網站查詢土地公告現值及公告地價。