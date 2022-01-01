大陸「造車新勢力」交付量成績單出爐，2021年各家成績亮眼。小鵬汽車2021年全年總交付量為2020年的3.6倍，理想汽車和蔚來汽車也分別年增177.4％和109.1％。

新浪財經報導，蔚來汽車於1日首先公布，在截至2021年12月的三個月內交付25034輛汽車，年增44.3％。2021年共交付91429輛汽車，年增109.1％。截至2021年12月31日，ES8、ES6和EC6的累計交付量達167070輛。

理想汽車2021年的總交付量則年增177.4％至90491輛。數據顯示，在截至2021年12月的三個月內，共交付35221輛汽車，年增143.5％。在2021年12月交付14087輛汽車，年增130％。

小鵬汽車數據顯示，2021年全年總交付量達到98155台，為2020年的3.6倍。第四季累計交付量達到41751台，季增63％，年增222％。其中，小鵬P5在2021年10月開啟規模交付後持續攀升，12月交付量為5030台，創下新高。