韓國2021年出口創11年新高 17:452022/01/01 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受後疫情時代全球需求強勁復甦，韓國2021年出口成長創下11年來最高紀錄。 根據韓國產業通商資源部1日發布統計，2021年全年韓國出口年增25.8％到6445.4億美元，締造2010年最高增幅，同時也是韓國出口在歷經2019與2020兩年萎縮後，首度出現增長。 資料顯示，2021年韓國半導體出口勁增29％到創紀錄的1280億美元、石化出口更飆升54.8 ％到551億美元。另外汽車與鋼鐵出口也各自增長24.2％與37％。 特斯拉不畏晶片荒 產量大贏家 病床前特赦 朴槿惠自由身迎跨年 #全球 #韓國 #億美 #韓國出口 #增長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》高通執行長公開信 未來10年規模翻7倍 10:172022/01/01 財經 大意不得 境外移入＋41創新高 04:102022/01/01 焦點要聞 全球最大自貿區RCEP今生效 學者：是中國外貿增長加速器 09:022022/01/01 兩岸 RCEP生效 日本受益最大 10:122022/01/01 財經 《科技》阿里巴巴國際站：數位轉型風吹進生活型態 消費電子規模增速 11:252022/01/01 財經 不沾鍋塗層做到創台股紀錄 45萬人搶當它股東 09:202022/01/01 財經 王鳴中快評》韓國自製武器對台灣的啟示 10:162021/12/31 快評 爭取CPTPP 食安檢測機構應先行 04:102022/01/01 話題觀察 《興櫃股》華上生醫申請晚期肝癌2線治療的臨床Ib／II期試驗 11:082022/01/01 財經 RCEP衝擊 台灣產業忙應戰 04:102022/01/01 財經要聞 寧波北侖現病急封閉管理 寧波舟山港緊張 16:292022/01/01 財經 財經熱門新聞 馬斯克年末超狂預言！曝下場金融風暴 撞期印度神童 - 財經 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 長榮妹3年領90個月別管了 手上有船票小心這年驚現拐點 - 財經 2隻大魔王夾殺！油價2021大暴噴 12年來最猛 - 財經 - 旺報 華燈初上夯爆！2檔飆股洩端倪 謝金河預告：這產業要翻身了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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