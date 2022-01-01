受後疫情時代全球需求強勁復甦，韓國2021年出口成長創下11年來最高紀錄。

根據韓國產業通商資源部1日發布統計，2021年全年韓國出口年增25.8％到6445.4億美元，締造2010年最高增幅，同時也是韓國出口在歷經2019與2020兩年萎縮後，首度出現增長。

資料顯示，2021年韓國半導體出口勁增29％到創紀錄的1280億美元、石化出口更飆升54.8 ％到551億美元。另外汽車與鋼鐵出口也各自增長24.2％與37％。