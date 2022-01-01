英超由英國時間12月26日起開始「聖誕快車」賽程，來到元旦1月1日將是最後一輪賽程。不過因為英國疫情嚴重，英超受嚴重影響，多場聯賽都因有大批職球員染病而取消，即使可如期比賽，各隊都出現主力患病要隔離的問題，所以投注英超前，要先留意球賽是否如期舉行，以及各隊是否有主力球員因病無法上陣。

拉涅利接掌 沃特福德後成績沒有太大改善（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[托特納姆熱刺@沃特福德][01/01 (六)23:00] [編號 518]

托特納姆熱刺自改由 安東尼奧·孔蒂 Antonio Conte 執教後，聯賽7場保持不敗，本場面對英超其中一隊狀態最差的球隊沃特福德，自然希望可再勝一場，進一步拉近跟英超前4球隊的差距。

熱刺在「聖誕快車」賽程比賽了2場，分別3:0大勝水晶宮和在極有爭議的情況下，跟南安普敦1:1賽和。

熱刺自改由孔蒂執教後陣式改為532，效果出奇的好，聯賽7戰取得4勝3平不敗。球隊聯賽17戰9勝3平5敗有30分暫排第6，落後第4位死敵兵工廠5分但少比賽2場，仍有力爭前4。前鋒 哈里·凱恩 Harry Kane 也終在低沉狀態復甦過來，連續3場聯賽進球，是英超近況最好的其中一名射手。

相反沃特福德是英超近況最差的球隊之一，聯賽已經5連敗。沃特福德改由意大利籍老帥 拉涅利 Claudio Ranieri 接手後，成績未有改善，他執教後聯賽成績是2勝8敗，只因其他對手表現更差，沃特福德才得以17戰4勝1平12敗得13分排在第17位，不用掉進降級區。

但是拉涅利 未能改善球隊成績，已令自己的帥位響起警號。外界已有消息指，如果沃特福德再敗加上轉會窗將在1月1日重開，拉涅利隨時會被解僱。不過沃特福德近期成績真是太差，遇上狀態正好的熱刺，應會再「大」敗一場。

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朗尼克本賽季目前帶領曼聯衝擊前4位置（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[狼隊@曼聯][01/04 (二)01:30] [編號 505]

曼聯上輪聯賽順利擊敗班來重返勝軌，看守領隊 拉爾夫·朗尼克 Ralf Rangnick 誓必希望球隊保持強勢，衝擊最重要的聯賽前4位置。

朗尼克為了要帶領紅魔鬼取得來季歐聯參賽資格將要面對巨大的壓力，所以本仗於主場迎戰下游球隊，絕對是一場必勝而且不容許有任何過失的比賽。由於球隊有多場賽事需要延期，朗尼克 目前沒有完全掌握球隊的運作，但最明顯的改進是球隊已經增加在前場壓迫對手的次數。

除了C羅納度 Cristiano Ronaldo 之外，曼聯陣中沒有太多其他的得分點，所以朗尼克會希望 拉什福德 Marcus Rashford 及 格林伍德 Mason Greenwood 可以交出更佳表現。他們兩位球員絕對有能力取得進球，可惜表現欠缺穩定性。

狼隊在領隊 布魯諾·拉吉 Bruno Lage 的帶領之下表現得相當正面，相信球迷們也替球隊目前在聯賽榜前半的位置感到十分高興。雖然狼隊最近進球不多，但近期面對的對手實力強勁，防守上十分穩定。球隊首席前鋒 勞爾·希門尼斯 Raúl Jiménez 停賽結束本場復出，將會大大增強球隊進攻能力。

狼隊上輪聯賽跟切爾西打平，而就算面對利物浦以及曼城也只是以1球之差被擊敗，所以本場縱使作客老特拉福德球場，也會交出紀律性十足的表現並穩守對手，預計他們可以作客紅魔也可以取得分數而回。

推薦︰<足球>505 狼隊@曼聯 大小[總分] (小 1.5)；總進球數 (0-1 球)