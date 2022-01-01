有些人脾氣大，而且個性急躁，聊天時甚至經常愛插話，還沒等到對方講完，他們就會急著提出自己的觀點，久而久之，也會讓人覺得很難相處。《搜狐網》近日分享3個性格很急的星座，有時一著急就容易發脾氣，導致其他人根本不敢與他們聊天。

1.雙魚座

雙魚座個性較衝動，他們雖然很率真，甚至經常陷入幻想裡，但卻不懂得掩飾，承受能力較差，藏不住心裡的話，有時一想到什麼就脫口而出，導致他們人緣不是很好，不過雙魚座卻不自知，經常意氣用事的他們，還很容易被激怒，雖然他們很有想法，但自我控制能力太差，脾氣又很急躁，若說話未迅速說到重點，他們甚至還可能因此大發雷霆，導致別人不想與他們溝通。

2.獅子座

獅子座本身就很強勢，他們心情不好時，別人根本不敢招惹，多數人都懂得對事不對人，但獅子座卻不是，很容易遷怒他人，再者，他們非常自負，因此也不接受別人的反駁與質疑，總是給人一種高高在上、不容侵犯的感覺，而且他們遇強則強，若是有人想跟他們硬碰硬，絕對沒有好下場，因此當他們情緒不好時，千萬不要主動搭理，建議先暫停溝通和交流，採取冷處理態度，獅子座久了也會開始反思自己。

3.水瓶座

水瓶座平時脾氣好，但遇到自己在意的事情，就容易激起他們的勝負慾，必須要爭個高低，他們喜歡生活無拘無束，給人一種不務正業的感覺，不過深入了解後會發現，水瓶座只是用表面的清閒還掩飾內心的認真。善於社交的他們巧言善辯，從來不怕與人辯論，不過由於過於愛較真，聊天時特別急躁，還沒等別人說完話，就急著講出自己的觀點，若與他們相處，可以先等對方講完，他們發現對方態度很冷靜時，也會發現自己的失態。