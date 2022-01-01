林宥嘉在台南陪歌迷迎接新年。（華研國際提供）

林宥嘉昨登上「台南好Young 跨年演唱會」用歌聲陪伴歌迷倒數，迎接全新的一年。他一連演唱〈感同身受〉、〈自然醒〉、〈說謊〉等9首歌，提及這次歌單，他表示：「我覺得是很有朝氣、又帶點帥氣的歌單！」現場觀眾則不畏僅15度的低溫報以熱情回應，林宥嘉全程不斷撩撥歌迷沸騰的情緒，在倒數前掀起一波高潮。

相隔近一年再訪「美食之都」台南演出，熱愛美食的林宥嘉自然不放過大啖小吃的機會，趁著上台前空檔與工作人員先下手必吃的牛肉湯，接著又嚐到風靡網路的漢堡。有趣的是，牛肉湯店的服務生上菜時竟一邊唱著〈兜圈〉歡迎林宥嘉到訪，一向親民的他索性跟著合唱起來，陪著店員完成牛肉湯版的「兜圈真的很難唱嗎」挑戰。而到了漢堡店用餐，又獲得全店員工集體為林宥嘉當晚的表演加油，帶給他熱烈的鼓舞，滿足又飽足地能夠全力開唱。

回顧過去一年，林宥嘉感性表示：「2021是為我帶來轉變的一年，從一開始有些挫折與困難，到後來突然感到自己好像因此得到了一份禮物，並由此誕生了『XIANG YU YI YANG』線上演唱會。」原定要將這場線上演唱會當作聖誕大禮送給粉絲，無奈因故宣布延期，他希望大家靜候佳音：「期待和所有的歌迷們一起拆這份禮物！」

問及對2022年的展望，林宥嘉逗趣表示：「我會有點賴皮，像個小孩一樣希望可以一直有新的希望、新的希望、新的希望！如果因為這些期望而經歷到波折的話，期盼遇到的波折可以馬上化為新的靈感，為我帶來另一個新希望。」期許自己可以成為更棒的丈夫、更棒的爸爸以及更棒的歌手。