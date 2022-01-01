一代女神「永遠的小倩」王祖賢，雖然已經淡出螢光幕多年，但一舉一動仍受到外界高度關注，而已經54歲的她，依舊保養得宜，近日百度王祖賢吧曝光她一張最新美照，嫩到完全看不出歲月痕跡。

王祖賢跨年夜被發現悄悄換上新的大頭貼照，只見她留著一頭筆直黑髮，穿著羽絨外套搭配長裙，在雪地中露出燦笑，皮膚嫩到白裡透紅，幾乎看不出瑕疵，豐盈髮量讓人稱羨不已，完全不像54歲的美貌，驚豔粉絲。

王祖賢之前素顏被指有老態，近照曝光美到網看傻。(圖／翻攝自百度王祖賢吧)

其實，王祖賢之前分享一張脂粉未施的素顏照，給粉絲們捎來祝福，「把最好的祝福送給你們～聖誕、新年、生日快樂～阿彌陀佛」，在無濾鏡修飾的鏡頭下，皮膚還是白皙無瑕，風韻猶存，但仍有部分網友認為她老態已藏不住，像變了一個人，但不少人依舊力挺她優雅老去，且有另一番魅力。

王祖賢因為演出《倩女幽魂》中聶小倩一角，紅遍全亞洲，卻在事業高峰時，於2004年拍完電影《美麗上海》宣布息影，之後旅居加拿大專心潛佛，但即使她已經息影多年，仙氣美貌仍讓不少影迷難以忘懷。