無黨籍立委林昶佐罷免案和台中立委補選將於1月9日投票，民進黨方面也出動多位大咖力挺。前民進黨立委郭正亮透露，聽說總統蔡英文也會來中正萬華挺林昶佐，而自己聽到後也嚇一跳，「這好像不是很聰明」，因為任何的造勢場都是兩面刃。

郭正亮今天(1日)在政論節目《新聞大白話》中表示，「我聽說小英也要來萬華中正，她最後一個禮拜有三場，其中兩場在林靜儀那邊，我聽到這個消息也嚇一跳，這好像不是很聰明」。郭正亮指出，蔡英文挺林靜儀，媒體會大幅報導，政黨對決的氛圍還是會出來，且媒體不可能只報導林靜儀，多少也要報導林昶佐。

郭正亮認為，任何造勢都是兩面刃，但你以為你是在幫這個人，可是反而會去傷到另一個。因為林昶佐和林靜儀的策略是相反，造勢會讓政黨對決意識變得很強，國民黨要回應，國民黨回應之後，會對林昶佐不利。若現在投票，林昶佐可能會安全，林靜儀要當選不容易，但到1月9日就難說了。

郭正亮坦言，林靜儀是民進黨的，也當過一屆不分區立委，且長期都是蔡英文的愛將。不過，針對台中立委補選戰況激烈，郭正亮也感嘆，自己從來沒看過這種規格的選舉。