土耳其大幅調漲電價與天然氣價格 17:592022/01/01 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新的一年開始，土耳其政府針對家庭與企業大幅調漲電價，漲幅介於50％到100％、另外它也再度上調天然氣價格，也讓原本就飽受通膨之苦的土耳其經濟面臨更大壓力。 土耳其能源市場管理局1日宣布，2022年低收入家庭的電價將調漲約50％、至於高需求的企業用電，漲幅則超過100％。 此外國家石油管道公司（BOTAS）也在同一天表示，1月家庭用天然氣價格將調高25％、工業用則將調漲50％。 連7漲 電業天然氣調價1成 發電成本走高 上游連環漲 製造業轉嫁成本壓力山大 #調漲 #電價 #天然氣價格 #漲幅 #土耳其 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興農多箭齊發 營運添翼 04:102021/12/30 證券．權證 能源成本飆不停 威脅歐洲經濟復甦 09:172022/01/01 財經 人民幣中間價升61個基點 10:592021/12/30 財經 111年1月天然氣電業用戶調漲10％ 其餘持平 16:192021/12/31 財經 原料漲＋需求淡 陸輪胎業獲利不妙 04:102021/12/30 全球財經 衛生紙漲風 1月提早吹 04:102022/01/01 財經要聞 萬八抱股好過年！ 台股3大產業有望輪漲吃香 19:302021/12/30 財經 2021年南韓物價通膨創10年最高 18:002021/12/31 財經 5年首見 那指2021漲幅恐輸標普 04:102021/12/30 全球財經 花蓮9鄉鎮地價漲 地王每坪138萬 04:102022/01/01 地方新聞 台電「樂捐8000萬」給高市府 網友酸：看來電費不會漲 14:562021/12/30 政治 財經熱門新聞 馬斯克年末超狂預言！曝下場金融風暴 撞期印度神童 - 財經 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 長榮妹3年領90個月別管了 手上有船票小心這年驚現拐點 - 財經 2隻大魔王夾殺！油價2021大暴噴 12年來最猛 - 財經 - 旺報 華燈初上夯爆！2檔飆股洩端倪 謝金河預告：這產業要翻身了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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