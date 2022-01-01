新的一年開始，土耳其政府針對家庭與企業大幅調漲電價，漲幅介於50％到100％、另外它也再度上調天然氣價格，也讓原本就飽受通膨之苦的土耳其經濟面臨更大壓力。

土耳其能源市場管理局1日宣布，2022年低收入家庭的電價將調漲約50％、至於高需求的企業用電，漲幅則超過100％。

此外國家石油管道公司（BOTAS）也在同一天表示，1月家庭用天然氣價格將調高25％、工業用則將調漲50％。