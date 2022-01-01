尋人啟事！屏東東港在地知名的一間啤酒屋在臉書發文，公布一對情侶在跨年夜消費850元，卻爽吃霸王餐，讓店家無奈至極，並呼籲當事人回來結帳。對此，警方回應，目前尚未接受報案，建議店家可前往派出所報案，以利案件查處。

店家在臉書社團《東港五四三》發文，貼出3張照片下達「尋人啟事」，仔細一看才發現，原來是有1對情侶在跨年夜當天前往用餐，豪邁的點了多種燒烤、啤酒等美饌，累計消費金額為850元，但該對情侶卻沒付帳就離去，店家也在內文下通牒，「麻煩兩位有看到請回來結帳」。

文章曝光後，不少網友留言推測客人只是忘記結帳，「可能忘記了吧，看到快回去結帳吧」、「可能忘記結帳，但是也是有可能吃霸王餐」；也有網友認為店家還是先報警處理比較好，因為客人也不見得看的到社團的貼文。

對此，屏東東港分局東濱派出所所長在留言區回應，建議原PO可前往派出所報警，以利案件查處；也建議若是需要警方協助還是報案處理，才不會延誤時效性與權益。