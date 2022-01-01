被問今年12／25卸任後會在哪，柯文哲回應回台大報到。（摘自柯文哲臉書）

今年是台北市長柯文哲任期最後一年，昨天晚上是他在台北市最後一次以台北市長身分參加北市府跨年活動，對於今年12月25日卸任後會在哪？柯文哲昨在直播說，應該是要回台大報到，因為他是台大借調出來的；被點名接棒台北市長的副市長黃珊珊則說，「希望明年有機會繼續在這裡」。

柯文哲與黃珊珊昨進行跨年夜直播，北市府發言人陳智菡問柯文哲新年新希望，柯文哲說，還是認真工作，不會還有一年就開始打坐，一年時間很長，還是要認真工作。

陳智菡再問柯文哲今年12月25日卸任後會在哪？柯文哲回應，應該交完棒會回台大報到，因為他是台大借調出來的，因為當時是選上後借調來當市長，但他的本職還是在台大醫院。

黃珊珊則回答，她自己從1998年到台北市議會任議員，每年12月25日都在這裡，並意有所指地說「希望明年有機會繼續在這裡」。

對於基隆捷運是否會開工？的柯文哲認為，開工沒這麼容易，路線改變之後，都市計畫、環評要重做，沒想像中容易，看你對開工的定義；黃珊珊補充，捷運環狀線的南北環段會標出去，今年會開工，因此文山區、士林區會進入交通黑暗期