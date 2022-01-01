49歲劉姓男子擔任林務局新竹林區管理處大溪工作站技術士，在東眼山負責票務管理、遊客服務、園區內巡迴等工作，卻涉嫌不開發票，並侵占遊客入園費用。檢方發現次數多達162次、5萬5870元，依侵占公有財物罪嫌起訴。

檢方調查，劉姓男子2019年1月至2020年7月在東眼山負責票務管理、遊客服務及園區範圍內巡迴工作，依法屬於公務員，他明知道依照收費作業規範、收費標準、票務說明等。遊客造訪時，他應該詢問人數、身分，計算入園費用，並提供統一發票給予遊客。當日售票結束後，劉男也要到後台製作結算報表，並將當日款項收在保險箱內。但劉男居然利用擔任售票員機會，不開發票給遊客，並侵占遊客入園費。

劉男偵訊時，坦承犯罪，但無法確認金額有多少。林管處人員也說，除非調閱監視器畫面，否則無法計算。為此檢方逐一查看2020年7月2日至19日監視器畫面，計算出他侵占遊客入園費162次、金額5萬5870元。

檢方認為，劉男所為犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌，犯罪所得5萬5870元。但經協商後，新竹林管處同意其分期還款，請求法院減輕其刑，另劉犯後探度良好，自知所涉行為不法，深切反躬自省，也請法院依法量處適當之刑。