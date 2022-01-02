中共中紀委昨天點名批評美國零售巨頭沃爾瑪旗下的山姆會員商店「惡意下架新疆產品」，掙著廣大中國消費者的錢，卻在背地裡採取齷齪手段抵制中國和人民生產的產品，「必將自食惡果」。

這是中國官方首度點名批判山姆會員商店，這家原本在中國高度成長的付費會員制賣場，近期因為被控悄悄全面下架新疆產品，已引發中國消費者排隊退卡抵制。沃爾瑪迄今拒絕置評。

中共中央紀律檢查委員會、中國國家監察委員會網站2021年12月31日發布題為「山姆會員店惡意下架新疆產品：原則立場問題不容含糊」的評論文章。

評論稱，山姆會員商店沒有正當理由就下架來自一個地區的所有產品，背後藏著不可告人的目的，暴露出愚蠢和短視，「必將自食惡果」。

評論並稱，作為中國首個高端付費會員制零售企業，山姆已進入中國市場25年，掙著廣大中國消費者的錢，卻在背地裡採取齷齪手段抵制這個國家和人民生產的產品，這般「吃飯砸鍋」的行為，既是對正常市場規律的違背，更是激起了中國消費者的憤慨和抵制。

評論還稱，打壓和抵制新疆產品，是西方反華勢力打出的又一張「牌」，註定以失敗告終。從H&M集團抵制新疆棉，到英特爾公司致信供應商要求禁用新疆人工和產品，再到此次山姆會員店下架所有新疆產品，這些一度標榜不受政治干預的西方企業，用自己的行動打了自己的臉。

評論批美國反覆借涉疆問題造謠生事，實質是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸淩，企圖破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展。美方的行徑讓中國人民看清了他們「假人權、真霸權」的面目，激發了中國人民支持新疆發展的熱情和動力。

評論最後稱，中國人民的眼睛是雪亮的，中國人也是最愛國的，誰兩面三刀，誰真誠合作，都看得十分清楚明白。中國是沃爾瑪的第二大海外市場，「要想在中國市場上站穩腳跟，必須拿出足夠的誠意和態度，尊重事實、明辨是非，尊重中國的原則立場，尊重中國人民的感情」。否則，中國人民和中國消費者會用實際行動作出堅決回應。（編輯：楊昇儒）1110101