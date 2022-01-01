性感女星熊熊（卓毓彤）以「國光女神」形象爆紅，也在一些綜藝節目中有亮眼表現，火辣外型和率真直爽的個性讓她圈粉無數，先前更因不雅影片外流飽受爭議，但她坦然面對又不畏異樣眼光讓不少人佩服；日前熊熊在節目中坦承害怕變高齡產婦，35歲的她想盡快完成結婚生子，但自曝反而遇到更多渣男，只差沒和殺人犯交往，嚇壞眾人。

熊熊挺過不雅影片外流風波，繼續活躍於主持和戲劇方面，而多才多藝的她，先前還開設音樂教室；日前熊熊上談話性節目《11點熱吵店》當來賓，聊到自己一直都很想婚，從小就期望能在35歲前結婚生子，但現年35歲的她感情狀態卻還是單身，不久前她還特地跑去凍卵。

據《ETtoday星光雲》報導，熊熊坦言因為一直無法如願（結婚生子），「所以去凍了10幾顆卵，算是暫時完成一件人生大事；不過，她也透露因為有想婚的念頭，太容易陷入戀情，所以遇到很多離譜的交往對象，包含家暴、偷吃、打人和欠錢都有，自虧可能除了殺人犯沒在一起過而已。

而熊熊感情路坎坷，她也承認自己心太軟，過去談戀愛沒有底線，「每次談戀愛都會幻想可以改變對方，所以連男朋友偷吃10幾次，我都能接受」，讓網友聽聞也很詫異。

熊熊除了曾是國光女神，過去也獲得過不少獎項，像是「2013FHM男人幫-百大性感美女最佳話題賞」、「2013年東森ETTODAY新宅男女神美胸女神獎」，在IG更有超過79萬粉絲追蹤支持。