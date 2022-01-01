2021年結束了，我國羽球天后戴資穎在過去這一年繳出好成績，除了穩坐世界球后位置，也拿下東京奧運和世錦賽銀牌，還獲得BWF世界羽球聯盟年度最佳女球員獎項，收穫豐富，而2022年她有什麼計畫令人好奇，戴資穎的爸爸戴楠凱透露她最快會於今年3月開始比賽。

戴資穎度過豐收的一年後，也像大家一樣歡喜迎接2022年的到來，昨天她在個人IG發文表示：「2022，哈囉～你好嗎？讓我們一起變更好！」看起來對新的一年相當期待，這篇發文引來約5.4萬人按讚，證明2021戴資穎真的靠好表現取得超高人氣。

戴資穎本周已維持世界球后寶座來到第196周，接下來目標當然是200周，而達成這個紀錄有多難，在世界羽壇只有3組人馬能辦到，分別是馬來西亞名將李宗偉、大陸好手林丹以及大陸混雙組合張楠/趙芸蕾，戴資穎將成為史上第4位達到「200週」俱樂部成員。

而在2022年戴資穎仍將全力於場上爭取好成績，戴資穎的爸爸戴楠凱表示，她今年最快會在3月德國公開賽、全英公開賽登場，然後預計參加8月東京世錦賽、杭州亞運，因為疫情緣故，仍會挑選重點比賽參加。所以球迷若想一睹小戴風采，肯定要牢牢記住這幾個時間了！