「山陰中央電視台」1日報導，日本島根縣的日本鐵路公司（JR）松江車站發生隨機砍人事件，一名男性持刀攻擊一名高齡女性，後者脖子受傷，並導致「相當程度的出血」，不過在送醫急救時仍維持意識清醒，犯案男性則在逃走不久後便遭警方逮捕。

根據報導，事件發生於當地時間1日中午12時40分（台灣時間同日中午11時40分）左右，JR松江車站1樓的驗票閘門附近，突然傳出高齡女性的慘叫，男性則在犯案後自車站南出口逃跑，不過附近的民眾立即報案，且有人緊追犯案男性不放，讓他最後大喊著「我會去自首」並坐在地上，稍後被聞訊而至的警方逮捕。

遭到攻擊的高齡女性脖子受傷，據稱導致「相當程度的出血」，不過在送醫急救時仍維持意識清醒；參與追趕犯人的男性告訴「山陰中央電視台」，他當時突然聽見高齡女性的慘叫聲，「感覺被刺了不只一刀」。

日本近期發生多起類似案件，如2021年8月6日晚間，東京小田急線的快速急行電車在行駛至「成城學園站」和「祖師谷大藏站」之間時，一名年約20至30歲的男性突然拿出刀子攻擊周圍乘客，造成4人受傷；東京京王電鐵則於2021年10月31日萬聖節時，有扮裝成「小丑」的男性在電車上隨機傷人與放火，當時共導致17人輕重傷；小丑男事件的隔週，則有男女在東京地鐵電車中發生爭執，男方突然掏出利器，所幸最後並未傷人。