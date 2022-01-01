中港舉辦的「元旦京港澳天宮對話」活動下午舉行，中國太空專家和正在天宮太空站的太空人翟志剛、王亞平、葉光富，與來自北京、香港和澳門近600名青年學生，透過視訊連線。

翟志剛說，這次任務的重大挑戰，是要在太空站逗留長達六個月，長時間失重飛行，導致肌肉萎縮、骨質流失，長期處於狹小密閉環境，令心理產生孤獨感、煩燥感，因此他們要積極鍛練身體，自我調節心理，也要感謝團隊的全線科研人員，提供全天候保障。他說現在任務尚未過半，未來會繼續遇到問題和困難，但堅信在完成任務落地歸來之時，一定感覺良好。

王亞平指出，這次任務是她時隔8年再次化身太空「老師」為地面的學生授課，感到激動，有8年前太空課堂的學生，已經成為太空大家庭一員，共同在崗位上並肩戰鬥。

她說「飛天夢永不失重，科學夢張力無限」，鼓勵年輕人保留追尋夢想的種子，有一日會生根發芽，綻放更多絢爛的花朵。

此次活動由香港政府、澳門政府、香港和澳門中聯辦、中國載人航天工程辦公室、清華大學、香港大學等共同承辦。