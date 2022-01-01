陸全國人大常委：港機組人員檢疫把關不嚴 中港通關受一定阻延 18:422022/01/01 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸全國人大常委：港機組人員檢疫把關不嚴 中港通關受一定阻延。示意圖／東網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共全國人大常委譚耀宗今日（1日）表示，香港新增不少輸入病例都涉及Omicron變種病毒，其傳播力強，有些更流入社區，情況令人擔心。而機組人員的檢疫安排把關得不夠緊，航空公司如果擔心人手不足，可以在其他方面調動，或由其他公司分擔。 譚耀宗稱，這次中港通關已受到一定阻延，但有信心大陸當局仍然期望兩地通關，相信待香港疫情平穩，通關日子將很快到來，名額亦能夠增加。 港專家提倡上班、上學需出示疫苗紀錄 盼明年耶誕節社會恢復正常 日機場檢疫增68例Omicron 疑有社區傳播 #通關 #阻延 #全國人大常委 #機組人員 #檢疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球最大自貿區RCEP今生效 學者：是中國外貿增長加速器 09:022022/01/01 兩岸 台農發年營業額破億 成長82％近損益兩平 12:202021/12/27 財經 5機組人員染Omicron 港國泰致歉：部分違規員工將紀律處分 17:132021/12/31 兩岸 缺工頻傳！ 繼印尼之後 勞動部再開放泰國移工入境 11:572021/12/30 生活 泰國移工入境即日起開放 農曆年前再撥350床位給移工 11:552021/12/30 財經 機組員致港首現Omicron本地傳播 林鄭召見國泰主席表達強烈不滿 17:482021/12/31 兩岸 網購國外33隻罕見品種活蟑螂 玩家被逮罰2萬 10:482021/12/28 社會 航班大亂 延住防疫旅館自行負擔 04:102021/12/27 焦點要聞 確保冬奧賽事 加強閉鎖管理 04:102021/12/24 全球財經 Omicron來襲 香港現本土確診 04:102022/01/01 全球財經 春節「7＋7」醫師提醒在家注意這些事 16:032021/12/24 生活 兩岸熱門新聞 史話》清朝在台漢人從4萬變255萬──台灣人從哪來（二） - 兩岸史話 - 言論 陸天宮太空站太空人：長期處於狹小密閉環境 心理產生孤獨感 - 兩岸 孔軍晉升中將 調任大陸東部戰區陸軍司令員 駐地福州 - 兩岸 社評／大陸第三次改革開放 - 焦點新聞 - 旺報 外交部控大陸聯合尼國「搶奪台灣外交財產」 趙立堅駁斥 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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