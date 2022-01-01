中共全國人大常委譚耀宗今日（1日）表示，香港新增不少輸入病例都涉及Omicron變種病毒，其傳播力強，有些更流入社區，情況令人擔心。而機組人員的檢疫安排把關得不夠緊，航空公司如果擔心人手不足，可以在其他方面調動，或由其他公司分擔。

譚耀宗稱，這次中港通關已受到一定阻延，但有信心大陸當局仍然期望兩地通關，相信待香港疫情平穩，通關日子將很快到來，名額亦能夠增加。