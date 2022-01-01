《搜狐網》近日分享，生肖屬兔、猴、虎的女生個性直白、灑脫、不拘小節，因為有話直說，總是無意間傷到別人，所以有時候會讓人覺得她們說話很毒。但其實她們很善良，內心相當柔軟。

生肖兔

屬兔的女人對自己的感情很認真，雖然她們個性有點衝動，尤其是面對比較熟悉的人，她們會顯得無法無天，總覺得對方應該被她們「欺負」，但其實生肖兔的女生都很善良，結婚後會成為賢妻良母，顧家又旺夫！

生肖猴

屬猴的女人頭腦非常靈活，做事也很負責，可以在任何時候完美地處理事情。但猴女是個直爽的人，常在不經意間冒犯到別人。她們也非常愛面子，即使做錯了什麼事，態度還是很強勢，但在她們心裡其實是個小女人。

生肖虎

屬虎的女人性格很強勢，她們喜歡爭強好勝，總是愛發脾氣。但大多數虎女本質並不壞，雖然他們通常對周圍的人毒舌，但她並不會真的計較。在愛情中，她們總是一心一意和勇敢付出，所以虎女很受歡迎。