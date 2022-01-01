桃園市大有梯田生態公園榮獲2021國家卓越建設獎最佳施工品質類特別獎。（蔡依珍攝）

桃園市八德區高明里傑克冒險公園榮獲2021國家卓越建設獎最佳環境文化類優質獎。（蔡依珍攝）

桃園市升格後各項建設如火如荼展開，公共工程也得獎無數，市長鄭文燦說，桃園是6都成長最快、得獎最多的城市，7年獲獎逾百個，強調現在已不是蒙著頭做事時代，指示舉辦「公共工程巡禮」並在網站揭露，讓市民可以按圖索驥。

桃園在工程界最高榮譽的「公共工程金質獎」，已連續3年獲特優肯定，包括大有梯田生態公園、1895乙未保台紀念公園和三光跨河大橋，今年更有多達7件得獎，創桃園歷年得獎新紀錄。另外像海螺文化體驗園區獲2020台灣景觀大獎、橫山書法公園獲2021建築園冶獎等。

鄭文燦說，桃園市在升格以後，在公共工程的規畫設計、發包履約管理、以及工程後續維護等做很多改革，也得到很多獎項，仔細看六都的比較，桃園是成長最快、也是得獎最多，也是讓市民非常有感的市政建設，從水利工程、建築工程、學校工程、到景觀工程，甚至是大地工程、重畫工程等，桃園都有長足的進步。

「現在已經不是蒙著頭做事時代，要能做事、肯做事，也要讓大家知道！」鄭文燦說，公共工程成果，要讓團隊和市民共享，讓市民對自己的城市更有信心，指示由由祕書長黃治峯統籌，舉辦公共工程巡禮，強調升格7年來得獎超過100多個，像是共融公園，很多家長帶孩子一個一個去採點、遊玩，教育局校園改造也都很有成果，要求團隊在市府資訊網頁中呈現，讓市民和社會看到，更能按圖索驥遊桃園。