桃園市上月下旬舉行國中會考試模擬測驗，但英語科卻備受爭議，不但考試當下就有滿滿一張A4紙的勘誤表，總計41題更有多達24題有英文教師提出異議，最後4題送分，比例之高「前所未見」，第一線教師直批零鑑別度、葬送學生學習信心，教育局坦言收到許多師長意見，將成未來精進重要參據。

桃園市教育局自103學年度獨創國中會考試模擬測驗，並依成績進行志願模擬選填依據，讓9年級生熟悉會考模式和志願選填的方式，上月15、16日一連2天全市9年級生舉行試模擬測驗，但英語科備受批評。

在國中第一線擔任英語科教師15年的Blue說，考試當下每個學生就發一張寫滿A4紙的試題勘誤表，在重大考試中根本不可能出現，實際內容也仍然有文法錯誤或題幹關鍵字未粗黑或畫底線的疏失，總計41題有多達24題有英文教師提出疑義釋復，最後4題送分，比例之高「前所未見」。

Blue直言，許多老師試答後都覺得邏輯謬誤太多，像是第22題描述「喇牙」的文章，內文提及特別在溫暖或下雨的日子會躲車內，詢問喇牙喜歡什麼樣的環境，答案竟是喜歡乾爽的地方，多達10個老師提出反饋，直批內文線索不足，轉太多彎，她感嘆，整份試題感覺像是「多頭馬車」，太多老師分別出題都想出刁鑽題，卻無總編審重新檢視，像是光連接詞題型就多達3題，重複性過高。

Blue認為試題過度強調素養導向，過去拿A的學生這次平均錯10題甚至更多，以往互問錯幾題、如今竟互問對幾題，嚴重打擊自信心，透露有外師試答也錯8題、只拿B＋，直覺語感也無法選出正確答案，完全不見鑑別度。

桃園市教師會也直指英語科有超出範圍、題義不清、編制疏漏、文本與問題未能一致等問題，這次命題或審題都由桃園市國教輔導團負責，強調命題、組卷都相當專業，應給更多資源提升每年試題的信效度，避免淪為血汗工廠。

教育局解釋，今年9年級生是108課綱首屆畢業生，著重核心素養，學習課程和教師評量命題也與時俱進，英語科命題老師經驗豐富，不侷限以單一學科知識為範疇，希望學生結合生活情境作答，面對師長和學生建議，未來會辦理素養導向命題審題工作坊，並將時程提早，有充足時間命題及審題，另本次疑義釋復的期程也延長，將蒐集更多意見交由委員討論再公告。