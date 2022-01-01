劉愷莉（中）捐贈「Germagic菌魔力百里香消毒劑」給柬埔寨，由新聞信息部長 Khieu Kanharith（右）代表受贈。 （利鑫益提供）

利鑫益董事長劉愷莉在疫情複雜環境下，從高雄遠赴柬埔寨發展，「危機入市」創業，打拚跨國防疫事業，她直說，歷經COVID-19疫情嚴重影響全球經濟，但也因此意識到全球經濟形勢的變化，深刻了解「疫情是挑戰也是機遇」。

2020年取得由香港科技大學團隊研發的新型智能殺菌塗層技術「Germagic菌魔力百里香消毒劑」柬埔寨獨家代理權後，積極協助參與防疫消毒工作，從封城防疫、農村消毒再到各學校和醫院進行噴塗消毒，獲得柬埔寨國際紅十會的認可，成為政府機構和企業指定的防疫消毒產品，更在危機入市闖出自己的一片天。

劉愷莉帶領的Germagic菌魔力團隊快速的參與到柬埔寨防疫消毒工程上，她提到，柬埔寨防疫安全和經濟復甦的重要性，從孩子上學、醫院安全、旅遊景點開放到各個房地產項目與社區防疫消毒重要措施，並積極地為各區學校與文化活動現場進行義務噴塗消毒。

劉愷莉表示，這種全球唯一針對空氣與物表的專利技術，曾於香港、中國和澳洲多個檢測單位進行測試，證實效果頗佳；在澳洲進行的測試更是符合美國EPA環保局認可，並已在世界20多國為對抗疫情作出貢獻。

Germagic菌魔力還得到柬埔寨國際奧組委的認可，首度為預定作為2023年東南亞運動會主場館的柬埔寨新國家體育館進行防疫消毒工作。2021年12月18日，柬埔寨最大的東南亞運動場開幕式中，Germagic菌魔力成為唯一承擔全場防疫消毒的合作夥伴；是國家總理、各國代表、政府要員和貴賓防疫安全保障。

作為在柬埔寨打拚的女台商，劉愷莉認為2023年東南亞運動會不僅是柬埔寨重要的國際名片，是柬埔寨經濟和旅遊復甦的重要活動，是柬埔寨國際化發展的重要步伐，其中充滿商機，是她決心留在柬埔寨發展的重要原因，與發展中國家共同抗疫，能參與和見證經濟復甦及百姓生活變得更加美好是一種難得成就。