新北市板橋區1日下午出現一名男子四處脫褲露下體，男子原先出沒在板橋捷運站，後經民眾喝斥一路走至新北市政府，最後還走進板橋大遠百中。（民眾提供）

新北市板橋區今（1日）下午出現遛鳥俠，據了解，該名男子一路自板橋捷運站，走至新北市政府，再走到板橋大遠百，沿途只要看到女性經過就會拉下褲子暴露下體，警方獲報後已趕往現場處理，發現男子是受列管的精神異常對象，後續會將其強制送醫並通知家屬。

據了解，一名網友今日下午在板橋捷運站附近目擊一名男子遛鳥，該名男子只要見到女性，便會拉下褲頭露出生殖器，在板橋捷運站附近停留至少15分鐘，後經民眾喝斥，男子才一步步走到附近的新北市政府。

未料，男子移動到下個地點後，一樣逢女性就脫褲，最後還走到附近的板橋大遠百，在百貨櫥窗面前拉下褲子裸露下體，透過網傳影片可見，男子遛鳥的同時，一旁也有幼童經過，但男子仍持續犯行，沒要停止。

警方獲報趕到現場後，發現男子為精神列管對象，立刻將其送醫治療，並通知家屬。（民眾提供）

對此，警方指出，獲報後已趕往現場處理，經了解，該名男子為北市衛生局所列管精神異常的對象，當時已將其強制送醫治療，同時通知家屬。