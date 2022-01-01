新北市板橋區今（1日）下午出現遛鳥俠，據了解，該名男子一路自板橋捷運站，走至新北市政府，再走到板橋大遠百，沿途只要看到女性經過就會拉下褲子暴露下體，警方獲報後已趕往現場處理，發現男子是受列管的精神異常對象，後續會將其強制送醫並通知家屬。
據了解，一名網友今日下午在板橋捷運站附近目擊一名男子遛鳥，該名男子只要見到女性，便會拉下褲頭露出生殖器，在板橋捷運站附近停留至少15分鐘，後經民眾喝斥，男子才一步步走到附近的新北市政府。
未料，男子移動到下個地點後，一樣逢女性就脫褲，最後還走到附近的板橋大遠百，在百貨櫥窗面前拉下褲子裸露下體，透過網傳影片可見，男子遛鳥的同時，一旁也有幼童經過，但男子仍持續犯行，沒要停止。
對此，警方指出，獲報後已趕往現場處理，經了解，該名男子為北市衛生局所列管精神異常的對象，當時已將其強制送醫治療，同時通知家屬。
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