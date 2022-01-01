無黨籍立委高金素梅今（1）日在臉書指出，公投開票那個晚上，有一位「民進黨的政黨人士」在臉書上貼文：「為什麼在原住民部落永遠是與台灣主流民意站在對面？」高金素梅以500字回應，原住民部落呈現了原住民族的主體性，不隨波逐流，在人為的重重迷霧中，很樸實的判定「是與非」！

高金素梅指出，公投開票那個晚上，她看到一位「民進黨的政黨人士」在臉書上貼文「為什麼在原住民部落永遠是與台灣主流民意站在對面？」。他當過民進黨立委，卸任後被安排去當政府財團法人的董事長。

高金素梅表示，這位政黨人士問的好，「為什麼在原住民部落永遠是與台灣主流民意站在對面？」。其實，他們心中早已有預設的制式答案，「原住民部落大多在偏遠的落後窮鄉，他們的思維還停留在國民黨時代僵化的忠黨愛國思想」。

高金素梅披露，這次的公投，投下四個同意票，山地原住民部落有77％，平地原住民部落有66％，這樣的比例的確與整個公投結果相反。她認為，意見的是與非，並非由人數的多少來決定，原住民部落這樣的公投結果，反而呈現了原住民族的主體性，不隨波逐流，在人為佈下重重的迷霧中，很樸實的判定「是與非」。

高金素梅直言，同意「禁止進口萊豬」嗎？當然同意！要吃萊豬的人一定有問題，有問題的人叫她投四個不同意，她就投四個同意。這就是原住民族最素樸的民意。

她也感嘆，經歷豐富政治訓練的主流社會，民意卻因「政治加工」而改變了。高金素梅認為，台灣主流社會需要向原住民族學習！台灣主流社會需要「返璞歸真」！