台北跨年場請來《木曜4超玩》與Lulu黃路梓茵搭檔主持，並邀請到許多人氣歌手茄子蛋、動力火車、黃小琥與LaLa徐佳瑩獻唱，未料過程中冷場不斷，檯面尷尬，《木曜》遭網友狂灌負評，其中KID更被網友點名表現最糟糕，酸「吳宗憲看到都要哭了」。

網友砲轟《木曜》在台上尬聊，好幾度場面又乾又冷，飽受批評，更有後台工作人員爆料，《木曜》等人早就都拿到腳本，沒想到上台後都很不熟，過程中還不斷向Lulu求助，遭酸「台北最尬新年城」、「我家小孩看到吵著要轉台」、「我木曜粉，但這次我真的不行」、「全靠Lulu在撐」。

其中KID更屢遭點名，有網友在PTT八卦版PO文「KID跟吳宗憲那麼久了怎麼不太會主持？」，質疑KID在綜藝玩很大跟了吳宗憲這麼多年，結果跨年上主持功力卻輸Lulu一大截，實在百思不得其解。

不少鄉民紛紛開砲：「他都不會控場，只會人來瘋」、「每次都突然插一兩句廢話」、「有些事很講天分的」、「他當綠葉很稱職，但口條不好、學識不夠難堪重任」、「主持這麼久，講話還那麼不清楚也是厲害」、「連照稿念都有問題」、「憲哥看到這表現都要哭了吧」，但也有人護航：「定位不同啦，他適合野外玩遊戲那種，就很有梗」、「你叫Lulu去綜藝玩很大也不會比KID好」、「KID當來賓很有梗，但當主持真的完全hold不住」、「KID需要一個主key話多的，偏偏邰哥不是這路子」。

事實上，吳宗憲就曾在去年9月說重話痛譙KID，直言KID花一大堆時間當YouTuber、網紅，導致這2年來主持功力不進反退，認為KID應該花更多時間精進自己：「《大學生了沒》節目掛了，應該要有更多養分養自己，他除了《玩很大》其他就那些」。