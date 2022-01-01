今天元旦(1日)東北季風以及輻射冷卻影響，北東整天涼、中南溫差大；中央氣象局表示，明(2日) 北台灣又轉冷，東半部及桃園以北地區會有局部短暫雨，下周一(3日)後氣溫會漸漸回升。

定量降水預報，明(2日)東半部地區及桃園以北地區有局部短暫雨。(圖／中央氣象局)

明天(2日)東北季風影響，東半部地區及桃園以北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；溫度方面，各地低溫約15至18度，白天高溫北台灣18至20度，一整天體感仍較涼冷，中部、台南及花東21至23度，高屏約24至26度，中南部日夜溫差較大。

下周一、下周二(3日、4日)東北季風減弱，氣溫稍回升，水氣也減少；基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。

下周三(5日)水氣稍增，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區雲量也增多。下周四(6日)東北季風增強，下周五、下周六(7日、8日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。