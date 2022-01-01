日本將在懷俄明州興建高科技核能反應爐 20:072022/01/01 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本媒體報導，日本原子能研究開發機構（JAEA）與三菱重工將與比爾蓋茲創立的新一代核能公司泰拉能源（TerraPower）合作，在美國懷俄明州建造一座高科技核能反應爐。 這三方最快將在1月簽訂協議，JAEA與三菱重工將提供來自日本先進核能反應爐的技術與數據。 泰拉能源是由比爾蓋茲創設的新一代核能公司，預定2028年在懷俄明州成立全球首個鈉反應爐（Natrium）電廠。美國政府將為該40億美元計畫提供逾半資金。 周杰倫潮牌進軍NFT 吸金2.8億全球冠軍 歐、美、澳單日確診再飆上高峰 #全球 #反應爐 #核能 #懷俄明州 #JAEA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 RCEP衝擊 台灣產業忙應戰 04:102022/01/01 財經要聞 《金融》2因素金價牛年失色 展望虎年元月短線具反彈契機 10:512022/01/01 財經 全球首例 以色列 有限制開放第4劑 04:102022/01/01 全球財經 台灣遊戲廠 搶搭NFT商機列車 04:102022/01/01 產業．科技 不沾鍋塗層做到創台股紀錄 45萬人搶當它股東 09:202022/01/01 財經 元旦談話 蔡英文：維持經濟動能、降低通膨衝擊 10:522022/01/01 政治 韓國2021年出口創11年新高 17:452022/01/01 財經 全球最大自貿區RCEP今生效 學者：是中國外貿增長加速器 09:022022/01/01 兩岸 《熱門族群》走出缺料陰霾 網通2022大有可為 10:342022/01/01 財經 《科技》阿里巴巴國際站：數位轉型風吹進生活型態 消費電子規模增速 11:252022/01/01 財經 時論廣場》全球治理民主化 台灣的國際空間（衣冠城） 18:282022/01/01 時論廣場 財經熱門新聞 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 馬斯克年末超狂預言！曝下場金融風暴 撞期印度神童 - 財經 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 長榮妹3年領90個月別管了 手上有船票小心這年驚現拐點 - 財經 人財兩失… 這股市慘殺1萬點 謝金河：像台股30年前悲運 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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