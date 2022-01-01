日本媒體報導，日本原子能研究開發機構（JAEA）與三菱重工將與比爾蓋茲創立的新一代核能公司泰拉能源（TerraPower）合作，在美國懷俄明州建造一座高科技核能反應爐。

這三方最快將在1月簽訂協議，JAEA與三菱重工將提供來自日本先進核能反應爐的技術與數據。

泰拉能源是由比爾蓋茲創設的新一代核能公司，預定2028年在懷俄明州成立全球首個鈉反應爐（Natrium）電廠。美國政府將為該40億美元計畫提供逾半資金。