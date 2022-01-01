前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰在2021年最後一天宣布「退出國民黨」，還在政論節目中表態力挺台中立委補選民進黨候選人林靜儀，引起各界關注。不過，資深媒體人韋安認為，于北辰表態挺林可能不僅不能幫林拉票，反而把顏的票催出來，「反而是在幫倒忙」。

于北辰在2021年12月31日發表聲明退黨，表明2022年要走自己的路。指不時有深藍要求桃園市黨部主委邱奕勝將其開除，邱已經辭退黨部主委，他留在國民黨成為深藍阻礙，因此決定揮別加入36年的國民黨。同時，隨著台中第二選區立委補選投票日將近，于北辰宣布退出國民黨後，還在政論節目「新台灣加油」中表態支持林靜儀，並透過熱線對林靜儀喊話，「靜儀！妳一定要贏」。

不過，顏寬恒今(1)日上午參加台中市府元旦升旗典禮後受訪時火力全開，重炮抨擊于北辰，「就為了3000元上周玉蔻的節目，從未為政黨辯護，還變成落井下石的幫凶」。顏寬恒不滿的說，于北辰過去是退役少將，但是就為了留在鎂光燈前，出賣自己人格，出賣自己的靈魂。

對此，韋安在臉書上發文指出，于北辰退黨倒是沒什麼，但表態挺林靜儀，可能不僅不能幫林拉票，反而把顏的票催出來了。他也感嘆，「一個中二的補選，關于什麼事？反而在幫倒忙」。