美國人氣女歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）在2006年迪士尼電視劇《孟漢娜》飾演女主角，讓她迅速成為青少年偶像，之後也發行多張個人音樂作品，而她曾和「雷神」弟弟連恩漢斯沃有過一段婚姻，則最常被提及；29歲的麥莉希拉隨著年齡尺度也越大，最近在跨年演唱會表演時肩帶疑似斷掉，衣服直接滑落，她嚇得急用手遮胸走回後台，養眼畫面被瘋傳。

由童星出身的麥莉希拉，過去曾在迪士尼頻道的知名連續劇《孟漢娜》中飾演麥莉·史都華而爆紅，在劇中清純甜美的形象深植人心；但隨著年紀漸漸增長，她的穿搭風格也越來越大膽前衛，IG常常能看到性感火辣的照片或影片，連她的歌曲MV都常常有「性暗示」，外界對她的轉變也褒貶不一。

麥莉演唱到一半時衣服肩帶疑似斷掉脫落，從她的表情能看出她也嚇到了。(圖/ 摘自推特)

今（1）日推特瘋傳一段麥莉希拉在邁阿密唱跨年的影片，畫面中她只穿著布料稀少的銀色表演服，在唱〈Party in the U.S.A.〉全場情緒高漲時，她的上衣肩帶疑似斷掉脫落，看到她急忙用手壓住胸前；但她發現要拿麥克風演唱又要防走光太困難，竟轉身然後把衣服脫了，直接露出美背走向後台。

令觀眾驚喜的是，不到幾秒後麥莉就披上一件紅色西裝外套回舞台上，在發生差點走光的驚險事故後還臨危不亂，繼續接著演唱，而依舊能注意到外套內還是中空，裡面什麼都沒穿；即便麥莉隨著年紀越來越做自己，常有不同爭議，但處變不驚的危機處理仍讓網友讚爆，「果然是從小就當明星的人」、「麥莉真的是天生當明星的料啊」。