新竹一名已婚的聯發科工程師小王（化名）偷吃女同事，兩人大膽同居、約會，也一同上下班，正宮不甘被辜負，憤而向兩人提告求償。一審竹北簡易庭判兩人要賠40萬，經上訴二審，法官再次審酌雙方經濟能力，認定判賠金額無誤，維持一審見解。

判決書指出，正宮主張，於2011年與丈夫結婚，丈夫小王為聯發科工程師，她則在某間科技公司擔任行政職，10年以來兩人的婚姻都相當幸福美滿，但丈夫卻於2020年1月間向她要求離婚，且擅自搬離住處，跑去和女同事A同居，兩人此後多次在公開場所同進同出。

正宮控訴，她多次目睹丈夫與女同事A一起返家過夜，再一起出門上班，也於同年8月間目擊兩人一同去醫美診所，而丈夫向A索吻，A則面帶微笑地把臉頰靠過去，兩人的行為猶如情侶般。正宮認為兩人的行為已嚴重侵害她的配偶權，憤而向法院請求兩人須連帶賠償50萬元。

小王與女同事A否認同居，反控與妻子長期因生活習慣、教子問題爭吵不休，雙方均無共識，才協議離婚，且妻子先把他的物品移出主臥室，禁止他進入，他逼不得已才搬出來住。

小王辯稱，他與女同事僅是工作上認識的朋友，並非情侶，至於妻子所指討吻的行為，只是因為他與A較熟識，才開的玩笑話，非實際親吻，實在難以認定2人的行為有侵害到配偶權。

一審竹北簡易庭認為兩人的行為確實逾越一般男女分際，判須連帶賠償正宮40萬元。但兩人認為金額過高提起上訴，二審新竹地院法官審酌小王與A女的收入，發現小王108年度所得為217萬餘元，而A女108年度收入為157萬餘元，不採信兩人所言「求償金太高」，最終維持一審見解。可上訴。