在2021年下半季道奇迎來賽揚獎強投薛爾瑟(Max Scherzer)，他為球隊帶來完美戰績，並在季後賽大力幫助球隊，不過在過度出賽狀況下薛爾瑟坦承自己面臨「死臂」情形，事後外傳道奇例行賽尾聲為讓他休息，限制他投球量反而打亂節奏，不過近期他表示沒有責怪球隊意思。

“For Dodger fans to be upset with me, for me to get dead arm like that, hey, that’s fair game. Look, you play with L.A., you’re here to win the World Series.”



Max Scherzer recently chatted w/ @jorgecastillo about his ending with the #Dodgers. Full story:https://t.co/n8MyN2X42X — Jack Harris (@Jack_A_Harris) December 31, 2021

近日薛爾瑟接受《洛杉磯時報》獨家專訪特別做出澄清，表示自己「沒有怪道奇，可能是我話說得不夠清楚。」極力解釋自己沒有因「死臂」情況怪罪於球隊，他另外提到當時有和總教練羅伯茲(Dave Roberts)商討過，可以應付季後賽龐大投球量，甚至能從牛棚出擊。

他對於自己面臨手臂疲勞狀況表示：「誰也不能責怪誰，沒有人有錯，我們都從這件事學到了教訓。」再次澄清自己也沒達到承諾。季後賽薛爾瑟於國聯分區賽扛完第三戰先發，又「中二日」在第五戰擔任終結者關門，接著僅休2天再於國聯冠軍賽第二戰先發，導致手臂出現狀況。

而之前據《The Athletic》記者吉羅利(Britt Ghiroli)指出，道奇是為讓薛爾瑟在季後賽有充足體力，而限制了他在例行賽的投球次數，造成他投球續航力變弱，因而在季後賽出現過度疲勞狀況，吉羅利提到過去薛爾瑟在國民每5天就要投110球，還能擔任世界大賽的關鍵先發投手。