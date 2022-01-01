在2021年下半季道奇迎來賽揚獎強投薛爾瑟(Max Scherzer)，他為球隊帶來完美戰績，並在季後賽大力幫助球隊，不過在過度出賽狀況下薛爾瑟坦承自己面臨「死臂」情形，事後外傳道奇例行賽尾聲為讓他休息，限制他投球量反而打亂節奏，不過近期他表示沒有責怪球隊意思。
近日薛爾瑟接受《洛杉磯時報》獨家專訪特別做出澄清，表示自己「沒有怪道奇，可能是我話說得不夠清楚。」極力解釋自己沒有因「死臂」情況怪罪於球隊，他另外提到當時有和總教練羅伯茲(Dave Roberts)商討過，可以應付季後賽龐大投球量，甚至能從牛棚出擊。
他對於自己面臨手臂疲勞狀況表示：「誰也不能責怪誰，沒有人有錯，我們都從這件事學到了教訓。」再次澄清自己也沒達到承諾。季後賽薛爾瑟於國聯分區賽扛完第三戰先發，又「中二日」在第五戰擔任終結者關門，接著僅休2天再於國聯冠軍賽第二戰先發，導致手臂出現狀況。
而之前據《The Athletic》記者吉羅利(Britt Ghiroli)指出，道奇是為讓薛爾瑟在季後賽有充足體力，而限制了他在例行賽的投球次數，造成他投球續航力變弱，因而在季後賽出現過度疲勞狀況，吉羅利提到過去薛爾瑟在國民每5天就要投110球，還能擔任世界大賽的關鍵先發投手。
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