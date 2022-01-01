萬和宮點燈及安太歲費用均未調漲，其中安太歲維持每人100元。（盧金足攝）

喜迎壬寅虎年，台中市國定第三級古蹟南屯區萬和宮元旦1日起開始受理點燈安太歲，一大早即強強滾大排長龍，有安有保庇，安太歲不只信眾，也包括愛車及寵物，多年來萬和宮點燈及安太歲費用均未調漲，其中安太歲維持每人100元，光明燈及文昌燈全經電腦隨機排列，一視同仁，不必搶先排隊卡位。

元旦假期上午7時左右，就有鄉親在萬和文化大樓2樓禮堂入口處排隊等候，8時過後，民眾已經排了長長隊伍，信眾直呼「這是往年少見的現象，提前感受迎接新歲的氣氛」。

萬和宮本來依照慣例，在第一天啟用6部電腦，眼見絡繹不絕的人潮，趕緊增加2部及人手，以免信眾等候太久。

萬和宮董事長蕭清杰偕同常務事陳阿水，到場關心作業流程，要求志工及工讀生以客為尊，注意禮節，仔細核對資料，減少錯誤。

多年來，萬和宮點燈及安太歲費用均未調漲，其中安太歲維持每人100元。據統計，萬和宮每年受理幾十萬人次植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲的數量，年年成長。

信眾除為家人植福斗、敬點光明燈、文昌燈以及安奉太歲，也有為愛車、寵物安太歲、點光明燈，祈求媽祖保佑。

廖姓信眾幾年前學成歸國時，將在美國認養的貓咪Lika帶回來，幾年前有一天從4樓天井墜落一樓，送到動物醫院急診，花了6000多元醫藥費，趕快請她老爸到萬和宮幫愛貓安太歲

，後來貓咪平安無事；如今，每年也都替牠安太歲、植斗，也點光明燈。

另名林先生幾年前開車行經路口時，被酒駕闖紅燈的車輛撞傷骨折，復健近半年，有一陣子不敢開車上路，後來家人幫忙買新車，還到萬和宮安太歲，他覺得有神明庇祐，才解除心理壓力。從此，每年都幫愛車安太歲。

一般信眾替愛車安燈時，多半依據家人對車子的稱呼，如「小銀」、「小灰」或車牌號碼，出生日期則按出廠年份填寫。

蕭清杰表示，敬點光明燈、文昌燈、安奉太歲及植福斗，為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄，是萬和宮的每年重要祈安活動。