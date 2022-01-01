台南市隆田文化資產教育園區有全台最大「嘉南大圳」主題式沉浸劇場。（台南市文化資產管理處提供／劉秀芬台南傳貞）

台南市隆田文化資產教育園區有全台最大「嘉南大圳」主題式沉浸劇場。（台南市文化資產管理處提供／劉秀芬台南傳貞）

位於台南市官田區隆田火車站南側的「隆田文化資產教育園區」，15日將正式開幕，開幕首2日免收門票，15日當天邀請紙風車劇團演出，15、16日更邀近50家文創、農產、美食攤位推出熱鬧市集，在地鄉親對園區開幕十分期待，官田區增加一遊憩景點，希望能帶來觀光人潮。

隆田文資園區占地1.7公頃，原為台鹽隆田儲運站及閒置的台糖、台鐵倉庫區，以及台南考古中心隆田考古展示室，經台南市政府爭取文化部「再造歷史現場計畫」補助，2016年起逐步進行改造。

文化局長葉澤山表示，園區最特別之處在於區內有嘉南大圳麻豆支線小給分線流經，有台鐵、鹽鐵、糖鐵及水鐵的產業歷史遺跡，改造後的園區分為3大展區，除了整合原有的考古中心及文物典藏空間，還有沉浸式地景劇場、多媒體遊戲互動裝置，戶外則有公共藝術作品，讓民眾寓教於樂之餘也能享受藝術氣息。

文化局也從嘉南大圳及烏山頭水庫歷史為發想，推出可愛的園區系列吉祥物「大圳小夥伴」，有以「渡槽橋」輸水箱涵衍伸出的chacha、「烏山頭與糖鹽元素」衍伸出的烏兄弟及鹽糖兄弟、「西口」衍伸出的西口兄等等，希望增加與民眾的趣味互動。

文化局表示，園區將採收費入園，全票為100元，為回饋在地民眾，設籍官田區市民可免費進場。隆田社區發展協會理事長王淑瓊表示，地方鄉親對園區開幕都非常期待，光是開幕活動就非常精彩熱鬧。

王淑瓊說，目前不知園區劇場節目或互動體驗規畫為何，如果園區要收費，展示或節目建議要經常推陳出新才能吸引遊客回訪；此外，園區除了販售文化局文創商品，建議也可販售在地社區菱角相關文創商品、點心，推廣在地產業。